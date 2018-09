Manovra, vertice di governo a Palazzo Chigi

(Teleborsa) - E' in corso a Palazzo Chigi un vertice di governo sulla Manovra . Il premierha chiamato a raccolta il vicepremiere il ministro dell'Economia. L'altro vicepremier, impegnato nella missione in Cina, verrà rappresentato dal ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia direttae dal Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presente anche il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il ministro per gli affari europeie il viceministro dell'Economia e delle FinanzeIntanto in tema di previdenza la Lega pensa a una nuova proposta per rilanciare, per consentire l'uscita dal lavoro già a 62 anni con 38 anni di contributi. L'idea è quella delper gli anni di università dopo il 1996."La riforma delle pensioni con quota cento - dichiara il Carroccio - sarà realizzata con misure di buon senso, compresa la pace contributiva nell'ottica di favorire l'aumento volontario della contribuzione da parte dei lavoratori".Arriva poi una precisazione da parte del vicepremier: "è solo per gli italiani" mentre il ministro dell'Economia Giovanni Tria aveva parlato anche di una misura per stranieri.Ierie lasi sono incontrati a Palazzo Grazioli per sancire l' unione del centrodestra a partire dalle regionali di Piemonte, Abruzzo, Basilicata, Sardegna, "con l'individuazione di un candidato condiviso, così come in tutti altri appuntamenti amministrativi".