Trump all'Assemblea Generale ONU: "USA più forti, sicuri e ricchi"

(Teleborsa) -Tanto è durato il discorso del vulcanico Presidente americano dinnanzi all'Assemblea Generale dell'ONU,L'esordio non è stato però dei più felici:, che ha reagito con unaalle parole di Trump. Che ha poi ribadito quelli che sono, con "l'economia che cresce come mai prima e con milioni di posti di lavoro creati. Gli Stati Uniti sono più forti, sicuri e ricchi di quando ho assunto l'incarico due anni fa"., accusato die di "fomentare morte e distruzione in Medio Oriente". Al centro delle frizioni tra i due Paesi anche l'accordo sul nucleare, da cui gli USA si erano ritirati.e ad isolare diplomaticamente" il Paese asiatico.In ultimo Trump si è soffermato sulla ". E che non saranno più tollerate lecosì come i rapporti iniqui che secondo il tycoon intercorrono tra gli USA e gli altri Paesi. "Sosterremo economicamente solo i Paesi che ci rispettano", ha concluso.