Piazza Affari sotto la parità come il resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Fineco

Telecom Italia

Leonardo

Banca Generali

Intesa Sanpaolo

Danieli

Juventus

Credito Valtellinese

Rai Way

Biesse

Banca Ifis

Diasorin

Tamburi

(Teleborsa) -conche si allinea e scivola. I riflettori sono puntati sulla riunione dellachedovrebbe annunciare il terzo rialzo dei tassi di interesse del 2018.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,177. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.201 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 72,32 dollari per barile. Sulla parità lo, che rimane a quota 234 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,88%.sostanzialmente invariato, che riporta un misero -0,12%, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,17%, e resta vicino alla parità(-0,07%).A Milano, si muove sotto la parità ilche mostra uno scarto percentuale dello 0,38%. Sulla stessa linea, in lieve calo ilche avvia la giornata sotto la parità in calo dello 0,36%., segna un buon incrementoche riporta un +0,71%. Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,97%. Sotto pressionecon un ribasso dell'1,03%. Discesa modesta perche cede lo 0,99% In rossocon un calo dell'1,34%.del FTSE MidCap,(+2,42%),(+2,49%),(+1,73%) e(+1,10%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,32%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,19%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,01%. Si concentrano le vendite suche soffre un calo dello 0,75%.