Wall Street cauta nel giorno del FOMC

(Teleborsa) -nell'ultimo giorno didi interesse da inizio anno,, soprattutto in occasione della conferenza stampa del Chairman Powell,, dato il buono stato di salute dell'economia a stelle e strisce. Una nuova conferma di ciò potrebbe arrivare, quando verranno rilasciati i numeri sulSempre dal fronte macroeconomico, in agenda oggi i dati sullee sulle. Queste ultime saranno monitorate con attenzione in scia alla recente fiammata delle quotazioni del greggio Sulle prime battute ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 26.516,05 punti. Poco sopra la parità (+0,10%) l'mentre ilavanza dello 0,29%.del Dow Jones(+2,24%), galvanizzata dalla promozione a "buy" da parte di UBS. Bene anche(+1,05%) e(+0,80%) e(+0,72%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che lascia sul parterre il 2,68%.Tra i(+3,11%),(+2,70%),(+2,01%) e(+1,84%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,51%.Seduta drammatica per, che arretra del 2,80%.