Entro dieci giorni il treno tra Palermo e Punta Raisi

(Teleborsa) - Partirà tra dieci giorni il servizio di trasporto in treno tra. La decisione è stata assunta al termine di un tavolo tecnico sede della locale, presieduto dal prefetto di Palermo Antonella De Miro e servito a fare il punto sulla situazione delle gallerie lungo il percorso ferroviario.Il servizio di trasporto per i passeggeri tra Palermo e l'aeroporto sarà effettuato con un. La tratta avrebbe dovuto essere inaugurata lo scorso 9 settembre, ma si è reso necessario il rinvio per attendere l'autorizzazione da parte dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie.