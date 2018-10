Grecia, Commissione Ue attiva quadro di sorveglianza rafforzata economica, fiscale e finanziaria

(Teleborsa) - "A seguito della positiva conclusione del programma di sostegno del meccanismo europeo di stabilità come previsto dal regolamento". E' quanto ha dichiarato, Commissario europeo per gli affari economici e monetari, a nome della Commissione europea in merito all'attuale situazione finanziaria della Penisola ellenica. Ciònell'ambito del programma Meccanismo europeo di stabilità (MES), in linea con gli impegni assunti dalle autorità greche, attraverso un attento monitoraggio della situazione economica, fiscale e finanziaria e della sua evoluzione". Il quadro di sorveglianza rafforzata comporterà, garantendo in tal modo la trasparenza delle modalità di monitoraggio.Nell'ambito dell'accordo politico globale raggiunto,adottate nell'ambito del programma MES, a sostenere i loro obiettiviavviate a fronte di scadenze concordate. Ciò riguarda leMoscovici ha aggiunto che ", come avviene per tutti gli altri Stati membri dell'UE. Le sinergie tra la sorveglianza rafforzata e i processi del semestre europeo saranno massimizzate in modo tale garantire coerenza ed evitare indebiti oneri per l'amministrazione. Questo segna un chiaro passaggio verso un nuovo capitolo e verso la normalizzazione della Grecia dopo otto anni di programmi di assistenza finanziaria".