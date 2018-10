Manovra, Tria: "No finanza allegra. Impegni mantenuti con gradualità"

(Teleborsa) - Dopo il Premier Conte anche. E lo fa in occasione del seminario del Centro studi Confindustria in occasione del quale gli industriali hanno tagliato le stime sul PIL dell'Italia ed espresso dubbi sulla Manovra e sulla riforma delle pensioni Nel 2019 ci sarà "uno scostamento dagli obiettivi concordati con la Commissione europea dal precedente Governo ma" ha dichiarato, ribadendo quanto già detto dal Presidente del Consiglio Tria ha poi assicurato che"indipendentemente dai vincoli, per liberare spazi di bilancio" anche per le riforme fiscali.La "strategia" di politica economica dell'Esecutivo, ha poi aggiunto, si pone l'obiettivo di "e di".Tria ha infine assicurato che l'azione di Governo non è certamente improntata ad una "finanza molto allegra" che possa far "saltare i conti pubblici per dar spazio alle promesse".Atteso oggi un nuovo vertice di Governo per definire ulteriormente il DEF e la conseguente Legge di Bilancio.