Giornata di vendite per le Borse

(Teleborsa) -e le altre principali Borse del Vecchio Continente poco aiutate, nel pomeriggio, dall' avvio in rosso di Wall Street Leggera crescita dell', che sale a quota 1,151. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.202,1 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 75,51 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota 279 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,33%.dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, vendite su, che registra un ribasso dell'1,22%, e seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,47%.Prevale la cautela in chiusura a Piazza Affari, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,59%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,53%, chiudendo a 22.797 punti. In frazionale calo il(-0,61%), come il FTSE Italia Star (-0,7%).Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,22 miliardi di euro, in calo di 390,1 milioni di euro, rispetto ai 2,61 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 1,63 miliardi di azioni, rispetto ai 1,56 miliardi precedenti.Tra i 222 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 92, mentre 112 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 18 azioni.(+1,71%),(+1,07%) e(+0,91%) in buona luce sul listino milanese. Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,83%),(-2,14%) e(-2,00%).di Milano, troviamo(+2,15%),(+2,12%),(+1,88%) e(+1,84%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,61%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,39%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,32%.In caduta libera, che affonda del 2,70%.Tra i(+3,18%),(+2,06%),(+1,79%) e(+1,79%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,90%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,88 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,40%.Sensibili perdite per, in calo del 2,36%.