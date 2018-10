Manovra, tagli alla scuola per 150 milioni. Ma servirebbero almeno 4 miliardi per salvaguardare stipendi

(Teleborsa) - Dopo un'intensa campagna di buoni intenti e di promesse di investimenti per, anche il governo del “cambiamento” si allinea a quelli che lo hanno preceduto: la nota di aggiornamento del DEF , pubblicata in queste ore, ci dice che. Nel Documento di Economia e Finanza, per la Scuola si parla solo di buoni intenti riguardanti la cittadinanza, l’alternanza scuola-lavoro, il sostegno agli alunni disabili, la formazione e trasferimenti del personale. Nulla di più.Lo sostiene il, secondo cui la mancata promessa è così "evidente" che ora anche gli altri sindacati, dopo avere apposto la firma per disdire il rinnovo automatico del CCNL firmato lo scorso aprile, concordano con Anief sullaper "ottemperare a quell'errore di considerare gli aumenti del 2018 perequativi, solo un bonus a termine, piuttosto che strutturali nelle buste paga di 1,3 milioni di docenti e Ata".Inoltre, nella manovra permane ilche per legge dovrebbe garantire aumenti di 105 euro in media mensili se si considera il 50% del tasso IPCA all'1,4 previsto per il 2019 dal Governo. Una manovra che da sola esige lo stanziamento di altri quasi 2 miliardi. Secondo"con questa legge di stabilità: qualora i tagli venissero confermati, il nostro sindacato si dichiara già ora pronto a ricorrere al tribunale".