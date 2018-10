Terremoto nel Catanese, altre scosse. Molta paura ma pochi danni

(Teleborsa) - La terra continua a tremare nel Catanese, dopo che nella notte è stato avvertito un sisma di magnitudo 4.6, con epicentro ad un paio di chilometri dal paese di Santa Maria di Licodia , alle pendici dell'Etna, ed ipocentro a 9 chilometri di profondità.Altre scosse, seppur di minore intensità, si stanno ancora susseguendo nella zona. Molta la paura tra gli abitanti, ma per fortuna pochi danni e marginali. Il sisma, infatti, non ha provocato cedimenti strutturali, ma è caduto soloed alcuneabbandonate. Moltissime persone si sono riversate in strada, trascorrendo una notte insonne., noto paroliere della canzone italiana, che, raggiunto telefonicamente da Teleborsa ha dichiarato che(quella più forte di 4.6, ndr), poiché. Belfiore ha, poi, dichiarato che in genere i terremoti che avvengono vicino la zona dell'Etna, sono di moto sussultorio, per effetto del magma, questa volta, invece, "".