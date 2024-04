Asia in calo in scia a Wall Street. Incertezza da terremoto a Taiwan

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -durante la notte, con l'incertezza sull'andamento dei tassi di interesse statunitensi che si è estesa anche in Asia. Il sentiment della regione è influenzato anche da un, i cui effetti devono ancora essere valutati.Taiwan è stata infatti colpita dal più grande terremoto degli ultimi 25 anni questa mattina poco prima delle 8 ora locale; il terremoto è stato di, secondo l'U.S. Geological Survey., il più grande produttore mondiale di chip avanzati, ha fermato alcuni macchinari per la produzione di chip e ha evacuato il personale, mentre, il più grande investitore straniero a Taiwan, sta valutando le sue operazioni e la sua catena di fornitura dopo il terremoto.Sul fronte macroeconomico, secondo il consueto sondaggio di Caixin, l'attività del è cresciuta a marzo al ritmo più rapido da dicembre.Sessione debole per il listino di, che termina con un calo dello 0,97% sul; sulla stessa linea,ha un andamento depresso e scambia in calo dello 0,41%.scende dello 0,12%.In ribasso(-1,01%); con analoga direzione, in rosso(-1,44%). Sui livelli della vigilia(+0,06%); male(-1,34%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,07%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,04%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,02%.Il rendimento dell'tratta 0,77%, mentre il rendimento delè pari 2,3%.