Cina e metrò, il Paese costruisce più linee di tutte quelle dell'intero mondo

(Teleborsa) - Per combattere lo smog che incombe sulle sue numerose immense città eCosì, al momento,, è in corso lo scavo di altri tunnel con, il 1 ottobre scorso sono state per così dire, la 7 e la 11, per complessivi. Linee dotate di avanzate tecnologie di circolazione, controllo ed emissione dei biglietti.