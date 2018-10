Protesti in forte calo nel 2017

(Teleborsa) - Italiani sempre più ligi nei pagamenti.sono stati, tra assegni e cambiali, per un valore pari a, quando l’entità dei protesti aveva superato quota 1,3 milioni di euro.E’ la fotografia scattata da Unioncamere e InfoCamere sui dati raccolti dalle Camere di Commercio dalla quale emerge inoltre chec'è il(88.690), seguito da(77.627) e(76.062)., 413.971 nel 2017 ovvero l’81% del totale. Ma i mancati pagamenti dei "pagherò" sono: tra il 2015 e il 2017 si sononel numero e. In frenata, nello stesso periodo, si confermano anche gli, -27% in quantità e 32% in valore.L’analisi territoriale mostra come la frenata più vistosa del numero degli effetti protestati si sia registrata nelle(-30,4%), seguita da(-21,5%) e(-19%). In termini monetari lo stop più evidente è però quello fatto registrare dalla Valle d’Aosta (-47,3%) e, pur se con un certo distacco, dalla Sicilia (-39,5% rispetto al 2016).con 67.648 protesti è in testa alla classifica provinciale del numero degli scoperti rilevati lo scorso anno, seguita da43.669 e36.643. Mentre sul fronte opposto Fermo si rileva la provincia più virtuosa con 334 effetti protestati, preceduta da380 e405.In termini di importi medi, invece, in vetta alla graduatoria con valori sopra i 2 mila euro si trovano, seguita dal capoluogo lombardo e dalla Capitale, insieme aViceversa,si distinguono per i valori medi più bassi, attestandosi sotto la soglia dei 700 euro.