FMI taglia le stime dell'economia italiana

(Teleborsa) - Il) rivede al ribasso le stime di crescita dell'economia mondiale. Ilsalirà del 3,7% sia nel 2018 sia nel 2019: 0,2 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni precedenti per tutti e due gli anni. "La ripresa è meno bilanciata. I rischi al ribasso sono aumentati negli ultimi sei mesi'' afferma il, sottolineando che la '"revisione al ribasso riflette gli effetti negativi delle misure commerciali annunciate e prospettive più deboli per alcune economie emergenti e in via di sviluppo".Tagliate le stime di crescita di Germania e Francia per il 2018 e 2019.crescerà quest'anno e il prossimo dell'1,9%, ovvero 0,3 e 0,2 punti percentuali in meno rispetto alle stime di luglio. Per Parigi l'economia è attesa in salita dell'1,6% nel 2018 e nel 2019, con una revisione al ribasso di 0,2 punti percentuali quest'anno e di 0,1 punti il prossimo.Secondo il Fondo guidato da, ilcrescerà dell'1,2% nel 2018 e dell'1% nel 2019 dopo il +1,5% del 2017. Invariate le stime di crescita rispetto all'aggiornamento del World Economic Outlook di luglio., invece,. La revisione al ribasso rispetto ad aprile è legata al "deterioramento della domanda esterna e interna e all'incertezza sull'agenda del nuovo Governo"."Rimane imperativo mantenere la fiducia dei mercati, e abbiamo visto un aumento degli spread e questo rende il Paese più vulnerabile.", spiega il capo economista del Fondo,Ilè atteso in calo dal 131,8% del 2017 al 130,3% del PIL quest'anno e al 128,7% del PIL nel 2019, scendendo al 125,1% nel 2023. Secondo lil deficit è atteso in calo dal 2,3% del 2017 all'1,7% nel 2018 e del 2019, per poi attestarsi al 2,2% nel 2023. Lo scorso mese di aprile il Fondo aveva previsto un debito al 129,7% nel 2018 e al 127,5% nel 2019, per poi scendere al 116,6% nel 2023. Le previsioni del FMI non tengono conto delle nuove stime del Governo, e si basano ''sui piani inclusi nel budget 2018 del Governo e nel DEF -di aprile 2018"Ilè atteso in calo: dall'11,3% del 2017 al 10,8% del 2018. Per il 2019, la disoccupazione è stimata al 10,5%. Il tasso dell'Italia è superiore alla media dell'Area Euro, dove la disoccupazione è attesa all'8,3% nel 2018 e all'8% nel 2019, in calo rispetto al 9,1% del 2017."In Italiae ulteriori misure andrebbero perseguite, quali una decentralizzazione della contrattazione salariale per allineare i salari con la produttività del lavoro a livello aziendale", spiega il FMI invitando l'