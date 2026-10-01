Kaleon, Equita downgrade a Hold e taglio TP a 4,4 euro

(Teleborsa) - Alla luce dei risultati semestrali
, Equita
ha rivisto le stime di Kaleon
, riducendone il rating sul titolo a Hold
e il target price a 4,4 euro per azione
, dal precedente 5,0 euro.
"L’execution sulla top-line rimane solida
, confermando l’efficacia delle iniziative commerciali implementate dalla società, e continuiamo a vedere potenziali opportunità di crescita inorganica", hanno commentato gli analisti, osservando al contempo che "il 1H26 ha evidenziato un aumento strutturale della base costi
che riduce la visibilità
sul percorso di espansione dei margini nel breve".Le nuove stime
Equita ha aumentato le stime della top-line 2026-27E di circa il +2%, a fronte di una revisione al ribasso dell’EBITDA di circa il 14% in entrambi gli anni, per incorporare "una struttura di costi più elevata, principalmente su personale e servizi". Ora, l'utile netto adjusted del 2026 è atteso ora a 1,7 milioni (-8% YoY), rispetto ai 2,4 milioni della precedente stima, e a 2,6 milioni nel 2027 (3,8 milioni in precedenza).
Per il secondo semestre 2026 gli analisti vedono ricavi in crescita del 10% YoY e l'EBITDA adj. in aumento del 7% YoY, "con una significativa ripresa della marginalità HoH (EBITDA margin 2H = ~26%) grazie alla leva operativa associata alla peak season del secondo semestre". Il secondo semestre, aggiungono, beneficerà dell’allungamento di 2 settimane del periodo di apertura dell’Isola Bella a seguito dell’accordo di partnership quinquennale di Kaleon con la Federazione Italiana Tennis e Padel e con le Nitto ATP Finals.