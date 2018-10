Piazza Affari apre in rosso insieme all'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di. Continuano le preoccupazioni degli investitori italiani per la nota di aggiornamento del) su cui non si placano le critiche L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,2%. L'è sostanzialmente stabile su 1.189,3 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 74,78 dollari per barile.Invariato lo, che continua a sostare sopra i 300 punti a 303 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,57%. Ieri 9 ottobre il differenziale tra BTP e Bund ha raggiunto quota 315 punti ai massimi dal 2013 tentennacon un modesto ribasso dello 0,28%. Giornata fiacca perche segna un calo dello 0,24%. Piccola perdita perche scambia con un -0,53%.Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,58% sulSulla stessa linea, cede alle vendite ilche retrocede dello 0,62%.di Milano, troviamo(+1, 01%) e(+0,57%). I più forti ribassi, invece, si verificano suche continua la seduta con -4,80%. Giornata no perche lascia sul tappeto una perdita del 2,9%. In caduta liberache affonda del 2,42%. Pesante, che segna una discesa di ben -2,11 punti percentuali.di Milano,(+1,38%),(+2,82%),(+2,01%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,86%. Seduta drammatica perche crolla del 2,83%. Sensibili perdite per, in calo del 3,23%. In apneache arretra del 2,24%.