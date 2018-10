Borse europee alla deriva dopo crollo Wall Street

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, sulla scia della debacle di Wall Street che ha affossato anche tutte le borse asiatiche . A scatenare l'ondata di vendite sui mercati è stata la dura critica del presidente americanonei confronti della. Il tycoon newyorkese ha definito la Fed "fuori di senno" per voler alzare nuovamente i tassi. La notizia ha fatto schizzare in alto i rendimenti dei Treasury americani, facendo colare a picco Wall Street.In sottofondo restano le persistenti tensioni commerciali fra USA e Cina, che secondo il Fondo Monetario potrebbero minare la crescita.L'scambia a 1,154. Nessuna variazione significativa per l', che a 1.194,4 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che viaggia a 72,32 dollari per barile, con un calo dell'1,16%.Lopeggiora, toccando i 301 punti base, con un aumento di 8 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,53%.seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,17%, sotto pressione, che accusa un calo dell'1,46%, affonda, con un ribasso dell'1,52%.Scivolano sul listino milanese tutti i settori. Le peggiori performance sono quelle dei settori(-4,24%),(-2,50%) e(-2,44%).A Piazza Affari tutte le Blue Chip mostrano una performance negativa, conche risulta essere la peggiore -5,60%.Crolla, con una flessione del 5,07%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,50%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,24%.. I più forti ribassi si verificano su-3,97%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,72%.In caduta libera, che affonda del 3,48%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,19 punti percentuali.