Piteco acquisisce il 56% di Myrios

Piteco

(Teleborsa) -annuncia la sottoscrizione del contratto preliminare per l’acquisizione del 56% diCome previsto dagli accordi,, con la contestuale corresponsione della prima parte di prezzo, pari a Euro 6,9 milioni oltre alla posizione finanziaria netta alla data del closing. La seconda e la terza parte del prezzo verranno corrisposte secondo un meccanismo di “earn out” in occasione rispettivamente dell’approvazione del bilancio 2018 e del bilancio 2019, secondo una formula che tiene conto della crescita dell’Ebitda di MYRIOS S.r.l..Fondata a Torino nel 2010, MYRIOS è attiva nella progettazione e realizzazione di soluzioni informatiche ad alto valore aggiunto dedicate al settore finanza di banche, assicurazioni, industria e pubblica amministrazione.Sono in fase di finalizzazione le negoziazioni con ICCREA BancaImpresa per la sottoscrizione di un finanziamento chirografario per un importo pari a Euro 7 milioni volto a finanziarie la prima parte del prezzo dell’acquisizione che verrà corrisposta al closing.Nel contesto del menzionato patto parasociale, è prevista un’opzione put per il restante 44% del capitale sociale in favore dei soci di MYRIOS – esercitabile nel periodo intercorrente tra l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 e l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.Il prezzo di esercizio verrà corrisposto per una quota almeno pari al 50% tramite l’assegnazione di azioni Piteco S.p.A.Positivo il titolo a Piazza Affari: +1,42%.