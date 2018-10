Scuola, Italia ultima in Europa per investimenti in cultura

Facebook

(Teleborsa) - ". Dal Parlamento con le Commissioniabbiamo chiesto che in legge di bilancio ogni risorsa e ogni spreco risparmiato dai ministeri competenti siano reinvestiti sempre in Istruzione e Cultura, perché in Europa siamo ultimi in investimenti in Cultura e terz'ultimi in investimenti in Istruzione. Cultura e Istruzione generano lo sviluppo dell'immediato futuro". Sono parole forti e reali quelle espresse daesponente del MoVimento 5 Stelle, presidente della VII Commissione Cultura della Camera, intervenuto con un post sulla propria pagina, a proposito della prossima Legge di Bilancio.Parole che fanno il paio con quelle pronunciate in queste ore dal vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio: "c'erano soldi – ha detto il vicepremier - che non si spendevano per l'alternanza scuola-lavoro, perché molti dirigenti e docenti si rifiutavano di mandare gli studenti a friggere le patatine da Mc Donald's e fare finta di fare alternanza scuola-lavoro, abbiamo preso una parte di quei soldi che non si spendevano e abbiamo scongiurato l'abbassamento degli stipendi agli insegnanti". Inoltre, semprecaldeggia lL'intenzione del primo partito di Governo, dunque, appare chiara: niente tagli alla scuola. Semmai, quello che si toglie, poi si ridà allo stesso ambito ministeriale. In attesa di tempi migliori. Ma basterà? Il sindacato della scuola Anief teme di no. "Perché una politica che crede davvero nel rilancio dell’istruzione pubblica, indispensabile per migliorare le sorti di un Paese, non può prescindere dall'alto livello d'insegnamento, a tutela prima di tutti degli studenti iscritti, ma anche dei docenti e del personale tutto che vi opera"., presidente nazionale Anief che ieri 12 ottobre si è schierato con gli oltre 70 mila studenti che hanno manifestato per ricordare che in Italia i costi economici per studiare sono insostenibili e contro la manovra finanziaria annunciata dal Governo, ritiene che "sull'elevazione della cultura italiana è oramai scaduto il tempo degli esperimenti e dei buoni annunci.. Non con le solite soluzioni-tampone, come quella di girare i 100 milioni di tagli alla scuola allo stesso comparto. Pensavamo che almeno a livello governativo le partite di giro fossero finite: servono investimenti veri, già con la prossima Manovra".