Saipem chiude tre nuovi accordi per 400 milioni di dollari

(Teleborsa) -Nel primo,, Total ha assegnato un contratto SURF al consorzio tra la controllata Saipem Contracting Netherlands BV per lo sviluppo del campo di Absheron gestito da JOCAP, una JV tra TOTAL E&P Absheron (50%) e SOCAR Absheron (50%), tra i 10 e i 500 metri di profondità, nel Mar Caspio. Lo scopo del lavoro comprende l'ingegneria, l'approvvigionamento, la costruzione e l'installazione, l'assistenza al commissioning e al collaudo di una flowline di produzione da 12 pollici, della sua struttura terminale (FLET - Flowline End Termination) e del relativo cavo ombelicale, entrambi lunghi circa 34 chilometri.da Humberside Gathering System Limited, per conto dei Tolmount Development Partners (Premier Oil e Dana Petroleum) per l'ingegneria delle condotte, l'approvvigionamento, la costruzione e l’installazione (EPCI) in relazione allo sviluppo del principale campo di gas Tolmount, situatoInfine, Saipem, attraverso la sua controllata Boscongo SA, ha ottenuto un contratto di Modification, Maintenance and Operations (MMO) da Eni Congo SA per la fornitura di servizi di manutenzione, modifiche e migliorie diLo scopo del lavoro include attività di manutenzione in loco, come interventi di urgenza, la manutenzione pianificata e non, nonché la fornitura di pezzi di ricambio, materiali e servizi di officina., Chief Operating Officer della Divisione E&C Offshore di Saipem ha commentato: "Questi nuovi contratti offshore confermano il successo di Saipem nella realizzazione della strategia volta aquali SURF, convenzionale e pipeline,nei segmenti Non-Oil Capex, come il mercato Modification Maintenance Operations. Il contratto SURF, in particolare, conferma l' importanza dell'Azerbaigian , dove lavoriamo con continuità da molti anni, portando la nostra esperienza per creare un rapporto duraturo e proficuo con il paese, nonché contribuendo a consolidare il nostro impegno nel local content".