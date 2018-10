Piazza Affari apre in lieve rialzo con l'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che avviano la seduta segnando variazioni in linea con la parità.ed apre le contrattazioni mostrando un moderato guadagno dello 0,15%., con Wall Street che ieri 17 ottobre ha chiuso registrando frazionali ribassi. In rosso anche Tokyo, insieme al resto dell'Asia , conai minimi da quattro anni.Pesa sul risultato la, relativi all'ultima seduta del 25-26 settembre, in cui si conferma il "graduale rialzo dei tassi" . La Banca centrale ha inoltre espresso, con i prezzi all'ingrosso della Germania che crescono secondo le attese. In mattinata verrà svelato il dato sulle vendite al dettaglio insi ferma su 1,149. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 69,69 dollari per barile.che si posiziona a 311 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,56%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.A Milano,. Sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per ilche sale dello 0,24%.In buona evidenza a Milano i comparti(+1,73%),(+0,67%) e(+0,57%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,98%) e(-0,53%).Tra lea grande capitalizzazione, denaro su, che registra un rialzo dell'2,06%. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,88%.avanza dell'1,06%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,80%., invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,73%. In apnea, che arretra del 2,41%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,41%. Dimessache si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al Top tra le azioni italiane a(+2,86%),(+2,03%),(+1,95%) e(+1,50%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,74%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,83%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,42%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,41%.