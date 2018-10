Italia Loves Sicurezza torna alla Fiera di Bologna per motivare e ispirare

(Teleborsa) -. Sono questi solo alcuni dei valori trasmessi da, un movimento di persone unito da un obiettivo comune: la salute e la sicurezza sul lavoro e nella vita quotidiana. Ma il movimento, nato da un'idea e dalla storica esperienza della, è qualcosa di più di un momento formativo, unache smuove le coscienze e genera l'azione.Ne ha parlato alladi Bologna,, Segretario generale della Fondazione creata da Saipem nel 2010 e portavoce di Italia Loves Sicurezza, durante i due seminari tenuti in Fiera quest'anno.Partendo dalla storia della Fondazione Leadership in Health and Safety, creata da Saipem nel 2010 sfruttando la sua expertise in questo campo, Scotti ha ripercorso anche le: in precedenza la Fondazione organizzava eventi prevalentemente per la Giornata Mondiale sulla Sicurezza il 28 aprile, ma restavano sempre occasioni isolate, quandoproprio in occasione della Fiera di BolognaMilano-Torino-Piacenza conUn numero che è cresciuto costantemente nei tre anni successivi a testimonianza di un successo, di una rivoluzione culturale in atto: nelil primo "Warm up event", organizzato a Milano per far conoscere persone e condividere, che ha portato all'organizzazione diil 28 aprile ed il primo "Safety Leadership Event" a Bologna; nello stesso meccanismo ha portato ad organizzareed il Safety Leadership Event a Firenze con ben 600 persone ed un obiettivo importante di 1000 eventi in tre anni; il 2018 il target è stato centrato conche ha portato ad un totale diEd ora l'appuntamento con ilPensare alla sicurezza come un obbligo, una formalità, è certamente pesante e non produce alcun cambiamento culturale., dice Davide Scotti alla platea del seminario."Occorre che la sicurezza diventi, quindi occorre un, ci vuole innovazione, la voglia di portare nuove idee, per attuare rivoluzione culturale in azienda ed anche in ambito sociale". Ed anche questo non basta perché bisogna poi trasmettere tutto questo con. Linguaggi non convenzionali che sfruttino le potenzialità multicanale, una comunicazione adItalia Loves Sicurezza è une sono infatti gli individui che tengono in vita questo progetto, gliprima di tutto, persone che si sono lasciate ispirare e motivare ed oggi sono idi un nuovo modo di concepire la sicurezza. E' da loro che sgorga la linfa vitale, che ispira altre persone e cresce.E così sarà anche a Roma il prossimo 5 dicembre, per il, in grado di ospitare oltre mille persone. Un obiettivo troppo ambizioso? Nulla è ambizioso, basta crederci. Il programma è assolutamente "top secret" ma Davide Scotti promette che si vedranno grandi cose...