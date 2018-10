Somec, raggiunto accordo per acquisizione Primax

Somec,

(Teleborsa) -ha concluso un accordo perdi Primax, player nell’ambito della progettazione, produzione e commercializzazione di abbattitori e forni per uso professionale.L’azienda fa capo all’imprenditore Remo Perin, che in seguito alla cessione del 60% delle quote di Primax, a Somec, rimane nella compagine societaria della stessa per il 40% tramite la società Art.Serf.In base agli accordi raggiunti, il trasferimento del 60% del capitale sociale di Primax verrà formalizzato entro il 20.11.2018 con il riconoscimento dell’importo di 210mila - definito come importo minimo della transazione - da conguagliare, eventualmente, alla chiusura del bilancio 2018 con una valorizzazione pari a 6 volte l’ Ebitda al 31.12.2018 al netto della Posizione Finanziaria Netta.L’accordo prevede un diritto di opzione tra le parti per il restante 40% delle quote ad un prezzo prestabilito (pari a 6 volte l’Ebitda medio 2019-2021 al netto della Posizione Finanziaria Netta), esercitabile nel 2022. L’opzione prevede un prezzo minimo pari alla differenza tra 3 milioni di euro ed il prezzo corrisposto per la prima cessione del 60% delle quote.