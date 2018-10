FCA, utile netto in calo nel 3° trimestre, vola l'adjusted

FCA

(Teleborsa) - Numeri positivi pernel 3° trimestre del 2018., in rialzo del 3%., con un aumento del 9% (+11% a parità di cambi di conversione) per la crescita delle consegne e il positivo effetto prezzi e mix.L', in rialzo del 13% (+16% a parità di cambi di conversione) con margine in aumento di 20 pb al 6,9%.L', in rialzo del 51% (+54% a parità di cambi di conversione); l'(-33% a parità di cambi di conversione) per effetto di costi stimati in 0,7 miliardi di euro accantonati in relazione alle problematiche del diesel negli Stati Uniti., tenuto conto dei versamenti discrezionali anticipati effettuati ai piani pensionistici per 0,6 miliardi di euro al netto delle imposte.. La liquidità netta industriale riflette il riallineamento della produzione alla domanda attesa ed i versamenti discrezionali anticipati effettuati ai piani pensionistici, al netto delle imposte:- Ricavi netti: 115-118 miliardi di euro- EBIT adjusted: 7,5-8,0 miliardi di euro- Utile netto adjusted: circa 5,0 miliardi di euro- Liquidità netta industriale: 1,5 – 2,0 miliardi di euro, da ~ 3,0 miliardi di euro.