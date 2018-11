Alitalia: offerte FS, easyJet e Delta Air Lines. Ora le valutazioni dei Commissari

Delta Air Lines

easyJet

(Teleborsa) - Sono tre le proposte pervenute ai commissari di Alitalia : due offerte vincolanti, quelle di, ed una non vincolante, quella di. Mentre parallelamentema che non intende partecipare ad "operazioni" in cui siano coinvolti Governo o imprese di Stato.La, ha ribadito la propria. Tale manifestazione di interesse, in linea con i termini del processo di vendita avviato dal nuovo Governo, "è coerente con l'attuale strategia" di easyJet per l'Italia. "Data la natura del processo - spiega il vettore aereo - il contenuto della manifestazione di interesse è soggetto a vincoli di riservatezza.e easyJet fornirà ulteriori aggiornamenti se e quando lo riterrà opportuno".Alitalia ha reso noto che nei prossimi giorni, "e successivamente a trasmettere le proprie determinazioni al".