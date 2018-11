Borse asiatiche in ordine sparso

(Teleborsa) - Si chiude all'insegna della debolezza la prima seduta del mese di novembre, per la borsa di Tokyo, dopo aver terminato la sessione di ottobre, la vigilia, in deciso rialzo. Come da attese la Bank of Japan ha lasciato invariate le proprie decisioni di politica monetaria.ha ceduto l'1,06% finendo a 21.687,65 punti mentre il più ampio paniere Topix è sceso dello 0,85% a 1.632,05 punti.Segni misti tra le borse cinesi, conin lieve aumento dello 0,14% e Shenzhen in rialzo dell'1,13%.In rialzo(-0,26%),(+0,21%) e(+1,16%).Si muovono in ordine sparso le altre piazze asiatiche bene(+1,51%),(-0,33%),(+0,24%),(-0,03%),(+0,43%) e(-0,21%).