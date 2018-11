Cautela tra le borse europee

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

telecomunicazioni

bancario

alimentare

sanitario

petrolio

immobiliare

Banco BPM

Telecom Italia

Mediaset

BPER

ENI

IREN

Carel Industries

Technogym

ASTM

Gima Tt

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della prudenza per le principali borse europee, con Piazza Affari che galleggia sulla parità sulle tensioni legate soprattutto allo scontro di Roma con l'Ue sulla Manovra . In generale,alla luce dellaLieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,43%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,67%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,55%.Si riduce di poco lo, che si porta a 299 punti base, con un lieve calo di 5 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,39%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Giornata fiacca anche per-0,30%. Ferma sulla parità. Piazza Affari segna un timido guadagno suldello 0,22%.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+0,86%),(+0,58%) e(+0,54%). Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-0,55%),(-0,52%) e(-0,45%).di Milano, troviamo(+1,29%),(+1,23%),(+1,16%) e(+0,86%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,69%.Tra i(+1,99%),(+1,50%),(+1,24%) e(+1,14%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,72%.