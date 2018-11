Manovra: c'è la firma di Mattarella. Conte: sarà espansiva, fiducia confronto Ue

(Teleborsa) - Il, ha firmato l'autorizzazione alla trasmissione alla Camere del disegno di legge di Bilancio . "Ho inviato a Montecitorio la Manovra del popolo.. Grazie a questo provvedimento finalmente al centro ci sono i cittadini. Il cambiamento è realtà", ha annunciato ilLa firma del Capo dello Stato arriva dopo la bollinatura alla manovra da parte della Ragioneria dello Stato . Due passaggi necessari, formali, ma importanti per portare il testoAttribuire al governo la responsabilità dei dati su PIL e disoccupazione "è irragionevole e profondamente ingiusto.. La nostra rivoluzione è appena iniziata" - afferma il, in un'intervista al Corriere della Sera, convinto "che la ricetta per la nostra economia debba essere". E, nel confronto con la Commissione europea "".L'ultima bozza di manovra, prevede tra le altre cose, unper coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente della Regione, di Consigliere regionale o di Assessore regionale. Non saranno toccati i fondi a Sanità, scuole per disabili e altri servizi essenziali.Il taglio dei trasferimenti erariali avverrà entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ovvero sei mesi se occorra procedere a modifiche statutarie.: la nuova bozza della manovra datata il 30 ottobre non contiene la misura che aumentava gli stanziamenti di 100 milioni all'anno dal 2019, così come invece previsto dalle versioni precedenti della legge di bilancio. La norma prevedeva il sostegno a misure in favore della natalità, della maternità e della paternità per contrastare la crisi demografica.