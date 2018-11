Tiscali: "No nuovi elementi su accordo con Fastweb". Ma titolo corre (+18%)

Tiscali

(Teleborsa) -. Lo ha affermato la società di telecomunicazioni in merito a indiscrezioni di stampa sui presunti dettagli relativi al closing dell’accordo con Fastweb."L’operazione in corso, che dovrebbe perfezionarsi come precedentemente comunicato entro la fine del mese corrente, prevede la conclusione dell’accordo con gli Istituti di Credito e con Fastweb, oltre all’asseveramento di piano di rilancio di Tiscali stessa. Allo stato,in merito alla partnership con Fastweb" si legge in una nota.L'è finalizzato altra le due società. In estrema sintesi, Fastweb acquisirà l'infrastruttura di rete Wireless di Tiscali (FWA) e la piena titolarità dello spettro 3.5Ghz di Tiscali. Quest'ultima avrà pieno accesso all'infrastruttura di rete a banda larga Fastweb basata su fibra e continuerà a commercializzare i servizi LTE Fixed Wireless ai propri clienti sull'infrastruttura FWA grazie a un accordo wholesale con Fastweb.Il, di cui 100 milioni di euro cash (di cui metà nel 2018 e metà nel 2019), un accordo wholesale da 4 a 5 anni per un valore complessivo di 40 milioni di euro e 10 milioni di euro di debiti verso i fornitori. Fastweb finanzierà la transazione con risorse proprie.mettendo sul piatto ulteriori 30-40 milioni di euro.Le precisazioni fornite da Tiscali non sembrano però aver diminuito l'appeal sul titolo, al momento