TXT acquisisce 51% di T3M Innovation

(Teleborsa) - Dopo l’acquisizione nello scorso mese di luglio di Cheleo,T3M insieme a Cheleo realizzeranno una soluzione per la gestione del rischio di credito innovativa, spiega la società in una nota aggiungendo che l’operazione di acquisto è avvenuta tramite, versati per cassa utilizzando la liquidità disponibile. Cheleo e i soci hanno inoltre stipulato un contratto di opzione Put/Call per l’acquisto della quota residua del 49% ad un prezzo commisurato ai risultati finanziari ed economici dell’attività di T3M nel 2020. T3M ha oggi risultati economici in sostanziale pareggio.