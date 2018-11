Positiva Milano e gli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

automotive

alimentare

viaggi e intrattenimento

materie prime

petrolio

costruzioni

Fiat Chrysler

Moncler

Banca Generali

STMicroelectronics

Tenaris

Interpump

Autogrill

Technogym

Falck Renewables

Salini Impregilo

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee, mentre gli investitori attendono la risposta del governo italiano alla Commissione Ue sulla Manovra 2019 , che Bruxelles ha chiesto ripetutamente di modificare e che dovrà arrivare necessariamente entro oggi 13 novembre 2018.Sul mercato Forex, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,58%. Giornata da dimenticare per l', che scambia a 1.200,1 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,52%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 57,33 dollari per barile, in netto calo del 4,34%.Invariato lo, che si posiziona a 303 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,44%.tonicache evidenzia un vantaggio dell'1,30%. Senza slancio invece, che negozia con un -0,03% mentre l'Ue lavora al piano B sulla Brexit . In luce, con un ampio progresso dello 0,85%., ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,90%, a 19.227 punti.Ilnella seduta odierna è stato pari a 1,96 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 1,77 miliardi della vigilia, mentre i volumi si sono attestati a 2,69 miliardi di azioni, rispetto ai 0,74 miliardi precedenti.Tra i 221 titoli trattati, 98 hanno chiuso in ribasso, mentre 115 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso. Stabili i restanti 8 titoli.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+3,12%),(+2,33%) e(+2,02%). Nel listino, i settori(-3,01%),(-1,70%) e(-1,17%) sono stati tra i più venduti.di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 4,08%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,65%.In primo piano, tra i bancari,, che mostra un forte aumento del 3,65%.Decolla, con un importante progresso del 3,21%. Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,04%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,82%),(+3,35%),(+2,60%) e(+2,51%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,41%.