Manovra, emendamento M5s-Lega: una tassa sulle bevande zuccherate

(Teleborsa) -come la Coca-Cola per coprire l'esclusione del regimeE' quanto prevede un emendamentoapprovato in commissione Finanze, che dovrà adesso essere esaminato dalla commissione Bilancio. La proposta, a prima firmaprevede come destinazione principale la revisione delle imposte. Il balzello è già in vigore in altri Stati con ilLa tassazione delle bevande zuccherate per combattere, in particolare quella infantile, è già in vigore in alcuni Paesi europei. Ad aprire le danze fu lapoi è stata la volta della Francia, che introdusse il balzello sui drink zuccherati, la taxe soda, nel- Nell'Unione Europeae fino al 7% dei budget sanitari nazionali viene speso ogni anno per malattie legate all'obesità, mentre solo il 3% viene speso per la prevenzione. In Italia per il ministero della Salute- Assobibe, l'associazione degli industriali delle bevande analcoliche aderente a Confindustria, evidenzia come siano coinvolte molte tipologie di bevande, come chinotti, acque toniche, cedrate, bevande con succo di frutta, aperitivi analcolici, bevande per sportivi, etc., sottolinea l'associazione, che generano valore e occupazione in Italia,- che penalizza i consumatori con prezzi più alti, facilita una ulteriore contrazione con inevitabili riflessi su occupazione e investimenti -Oggi si decide di tassare alcune imprese che impiegano zucchero, senza un motivo, domani chissà.