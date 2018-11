Sotto i livelli della vigilia l'indice delle società High Tech italiane (-0,67%), perde molto Reply

Comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Ilsi è mosso in territorio negativo, mentre l'accusa una forte perdita.Il, che ha avviato gli scambi a quota 47.676,59, ha chiuso a 46.866,78, in calo di appena 314,77 punti rispetto ai livelli di chiusura della vigilia, mentre l'si porta a 448,03, dopo aver aperto a 458,55.Tra le medie imprese quotate sul, a picco, che chiude gli scambi con un pessimo -7,31%.Tra le azioni del, affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 5,54%.Seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,67%.Giornata da dimenticare per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 4,34% sui valori precedenti.