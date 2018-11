TIM, Gubitosi nuovo Amministratore Delegato. Vivendi pronta ad impugnare la delibera

TIM

(Teleborsa) - Inizia l'era Gubitosi alla. Nella serata di ieri, domenica 18 novembre 2018, il Consiglio Amministrazione dell'azienda di tlc ha affidato al' incarico di Amministratore delegato e Direttore generale della società telefonica. La decisione non è stata presa all'unanimità ma con nove voti su quindici: i membri del Board rappresentantihanno votato contro mentre quelli eletti nella listaa favore.Gubitosi, commissario straordinario di Alitalia, ex direttore generale della Rai ed ex amministratore delegato di Wind, prende il posto di Amos Genish che era stato nominato CEO del gruppo nel maggio scorso rappresentando il socio"E' stato un capitolo triste per TIM - ha dichiarato Genish - . Sono molto triste per la compagnia e per il risultato della ultima settimana. Questi cambi repentini di strategia e leadership stanno dividendo i due azionisti. Chiedo subito un'assemblea, entro fine anno. La politica ha giocato un ruolo con successo. Credo che le decisioni degli ultimi giorni non siano nell'interesse degli investitori e non rappresentino la base degli investitori.", ha detto l'ex AD della società.I consiglieri rappresentanti Vivendi in pratica avrebbero dichiarato battaglia a Gubitosi, mostrandosi pronti ad impugnare la delibera dell'ultimo Consiglio.Alla base di questa convinzione, un possibile conflitto di interesse per il commissario straordinario di Alitalia, che aveva firmato la gara di fornitura alla compagnia di bandiera vinta da TIM.