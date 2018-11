Trenitalia potenzia l'Offerta Invernale 2018/2019. Frecciarossa arriverà all'hub di Fiumicino

(Teleborsa) -, dal 18 dicembre, rafforzandoper ilin AV, con l'obiettivo di garantiredel trasporto ed in particolare il collegamento ferrovie-aeroporti.E' questa solo una delle novità dell', in vigore dal 9 dicembre 2018, presentato oggi alla Stazione di Milano Centrale dai vertici della compagnia ferroviaria e del. Un deciso cambio di passo per per il gruppo ferroviario, che oltre al collegamento diretto in AV con lo scalo Leonardo da Vinci, aggiunge altri 16all'offerta giornaliera da Roma a Fiumicino e potenzia icon Firenze, Pisa, La Spezia e Genova.L'Amministratore delegato del Gruppo FS,, ha poi spiegato che la questionedel numero uno di Trenitalia,, con l'obiettivo diitaliano.con la nuova offerta di Trenitalia: la flotta composta daogni giorno connetterà più di. Un network arricchito anche con 55 nuove fermate.In più viene, con un Frecciarossa (9601) che partiràper arrivare a Roma Termini alle 8:29., anche grazie ai Contratti di Servizio sottoscritti con le Regioni, in maniera generalizzata con interventi mirati su importanti aree e direttrici. Il potenziamento d’orario farà da eco al recente esordio delle attività di customer care e sicurezza dedicate ai pendolari ed alla fornitura di nuovissimi treni da maggio 2019., dove aumenterà in modo significativo l’offerta: un Frecciarossa sulla trattapassando per la costa adriatica; saliranno a dieci le Frecce sullanel fine settimana.