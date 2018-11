G20, Conte: "Condividerò nostra idea di cambiamento"

(Teleborsa) - Il premier Giuseppe Conte è arrivato a Buenos Aires per partecipare al G20 che si svolgerà in Argentina questo fine settimana.che ci vedono impegnati da vicino in Italia e per condividere con gli altri leader mondiali la nostra idea di cambiamento" - ha scritto il presidente del Consiglio in un post su Facebook - ricordando che oggi. "I temi principali sono molto interessanti: il lavoro del domani, le infrastrutture per lo sviluppo e un futuro alimentare sostenibile".Nella giornata di oggi sarò prima all'Università di Buenos Aires, dove inaugurerò il Centro di Alti Studi Italo-argentini e a seguire terrò una "Lectio Magistralis" sul tema delle responsabilità e dello sviluppo sostenibile. Successivamente mi recherò alla "Casa Rosada" dove avrò un incontro bilaterale con il Presidente della Repubblica Argentina Mauricio Macri.. Le reazioni dei mercati finanziari non ci lasciano indifferenti,e per realizzare la manovra in un clima di fiducia con i mercati e con gli investitori" - ha detto ancora Conte - aggiungendo "" sulla manovra.