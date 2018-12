Wall Street fa il pieno di acquisti dopo il G20

Dow Jones

(Teleborsa) -dopo le buone notizie giunte dal, dove il Presidente Trump ha concluso una tregua commerciale con la Cina, della durata di novanta giorni, per favorire le negoziazioni tra i due Paesi. La notizia ha spinto verso l'alto anche i mercati europei , che si apprestano a chiudere la seduta con guadagni sostenuti. Piazza Affari in scia sale di oltre due punti percentuali., dopo che Trump ha annunciato che la Cina "ha concordato di ridurre e rimuovere le tariffe sulle auto che arrivano dagli Stati Uniti". , si attendono PMI e ISM manifatturiero, nonché il dato sulle spese di costruzione.sulla stessa linea, performance positiva per lo, che continua la giornata in aumento dell'1,43% rispetto alla chiusura della seduta precedente. In netto miglioramentoSi distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,62%),(+2,58%) e(+2,50%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,60%.Al top tra i(+5,55%),(+5,05%),(+4,28%) e(+3,79%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che avvia la seduta con -3,11%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,41%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,05%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+9,45%),(+6,20%),(+6,10%) e(+5,85%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,43%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,93%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,53%.