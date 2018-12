Safety Leadership Event 2018 arriva a Roma per rivoluzionare la cultura della sicurezza

Saipem

(Teleborsa) -. Un evento esperienziale, emotivo, per conoscere e sperimentare tecniche di comunicazione non convenzionali applicate allae favorire un cambiamento culturale.L’evento è organizzato dalla, una realtà no profit creata danel 2010 per condividere la sua expertise nel campo della sicurezza sul lavoro. Dopo le due edizioni a Bologna nel 2016 e Firenze nel 2017, laper l’evento clou di quest'anno, registrando unsi sono date appuntamento alper vivere un’esperienza coinvolgente, in alcuni casi radicale, certamente in grado di cambiare lo stile di vita.Il Safety Leadership Event rientra nelle attività di, una community nata a margine della stessa Fondazione LHS e che aggrega persone animate dal desiderio di contribuire a diffondere la cultura della sicurezza.L’apertura della giornata affidata a, Segretario Generale della Fondazione LHS, che ha introdotto ildi quest’anno:declinata in tutte le sue manifestazioni, dalla vita quotidiana a quella indispensabile per stimolare una cultura della sicurezza come valore universale., Vice Presidente della Fondazione LHS, ha ricordato che ildella scorsa edizione era il “coraggio”, mentre in questa edizione il tema conduttore è stato ispirato, anche, da una ricerca della Columbia University di New York, secondo cui ogni individuo effettua in media ogni giorno 70 scelte ed anche di più., ha affermato Satta, che è anche Direttore HSE di Saipem.“Prevenzione, cura e protezione ambientale sono i valori fondamentali nel nostro modello di business”, ha aggiunto Satta, ricordando che con la metodologia scelta dalla Fondazione LHS “in circa 10 anni, Saipem è riuscita a ridurre il numero di incidenti in maniera considerevole: oggi i dati sulla frequenza degli infortuni sono prossimi allo zero”.Un saluto da, CEO di Saipem, che ha ricordato la grande attenzione dell'azienda ai temi della sicurezza, ed un intervento di, il primo presidente della Fondazione LHS. E ancora, la proiezione del, una produzione cinematografica vincitrice di due premi al Festival Media Films di Cannes.Nel corso della giornata si è svolta anche una tavola rotonda a cui hanno preso parte con le loro testimonianze:, Chief Operating Officer della Divisione Offshore Saipem SpA e Presidente di Fondazione LHS,, CEO di Tenova,, Executive Vice President Health Safety Environment Quality Eni Corporate,, Direttore Generale di Autostrade per l’Italia,, Presidente & CEO di Thyssenkrupp Italia. I manager hanno avviato una riflessione sul tema della scelta e dell’importanza della leadership nella sicurezza.Allo #SLE18, hashtag dell'edizione di quest'anno del Safety Leadership Event, Teleborsa ha intervistato, Segretario Generale della Fondazione LHS, che ha parlato anche del "call to action" per il 2019."E' un, perché mi risulta che sia l'evento più grande mai organizzato in Europa con un unico palco ed è l'evento di tutti gli ambassador di, il movimento che negli ultimi tre anni ha ispirato decine di migliaia di persone, proponendo un'idea nuova di salute e sicurezza", ha affermato Scotti, aggiungendo che "quello che unisce questo movimento è unola salute e sicurezza nel nostro Paese".A proposito della, la sfida che ogni anno il Segretario Generale della Fondazione LHS lancia ai Safety Leadership Event, Scotti ha affermato che, dopo aver ampiamente oltrepassato il target dei mille eventi in tre anni (nel solo 2018 sono stati organizzati oltre 700 eventi)., ha sottolineato.Presentato all'evento unoche fornisce una validazione scientifica deldella Fondazione LHS e Saipem.Il documento afferma che il programma LHS è “effettivamente attrezzato per avviare un processo didella sicurezza nelle imprese” ed “in grado dinella cultura della sicurezza”.Il progetto, a cura deldell’Università Cattolica di Milano, prende le mosse da tre domande che la Fondazione LHS ha rivolto al Centro Studi in relazione al proprio Progetto Leadership in Health Safety relativamente alla motivazione degli individui ed al cambiamento culturale, all'efficacia della metodologia ed ai fattori che rendono questo programma efficace.