(Teleborsa) - "Stiamo rigenerando diverse aree intorno alla stazione con lo scopo di rendere sostenibile quello che facciamo, di integrare tutto intorno alla mobilità. Un’integrazione forte di tipo modale: ferro – ferro, ferro- gomma – mossa a cogliere – le opportunità di questo nodo strategico per l’intera rete nazionale oltre che per la città di Roma". Lo ha dichiarato ai microfoni di Teleborsa, intervenuto oggi al "Roadshow" organizzato dalla testa di serie FS."Presupposto dello sviluppo futuro – ha dichiarato l’AD di FSSU – sono le esigenze del cittadino. "In questa area completamente dedicata all’alberghiero – ha sottolineato Lebruto - ci sono 12mila metri quadri edificabili per alberghiero e anche uno studentato, per cogliere le opportunità di una città come Roma che ha 3 grandi università".