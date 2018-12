Schiarita su guerra dazi aiuta i Mercati

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee, rassicurate dalla ventata di ottimismo sulla controversia commerciale USA-Cina. L'andamento è positivo anche sul mercato USA.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,33%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.242,9 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,47%.Aumenta di poco lo, che si porta a +288 punti base, con un lieve rialzo di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,12%.avanza dell'1,49%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,27%. Denaro su, che registra un rialzo dell'1,35%., che porta a casa un guadagno dello 0,98% sulIlin Borsa di Milano resta attorno ai livelli della vigilia: dai dati di chiusura, risulta infatti che il controvalore totale è stato pari a 1,84 miliardi di euro, con una variazione dello 0,91%, rispetto ai precedenti 1,83 miliardi; i contratti si sono attestati a 216.286, rispetto ai precedenti 215.668.Su 215 titoli trattati in Piazza Affari, 100 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 98. Invariate le rimanenti 17 azioni.In luce sul listino milanese i comparti(+2,96%),(+2,10%) e(+2,07%). Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-2,19%),(-1,42%) e(-0,96%).di Milano, troviamo(+6,15%),(+3,23%),(+2,99%) e(+2,94%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,12%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,50%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,19%.Sottotonoche mostra una limatura dello 1,00%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,72%),(+4,23%),(+3,47%) e(+2,75%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -10,40%.Affonda, con un ribasso del 9,93%.Crolla, con una flessione del 6,25%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,35%.