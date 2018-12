Milano effervescente in linea con le altre Borse europee

S&P-500

(Teleborsa) -; lo stesso avviene a Piazza Affari, che mostra un'ottima performance. A New York, nel frattempo, i mercati confermano una performance brillante, con lo, che schizza dell'1,54%.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,39%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,59%.In forte calo lo, che raggiunge +273 punti base (-15 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,00%.ben impostata, che mostra un incremento dell'1,38%, tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,08%, e incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,15%.Pioggia di acquisti sul listino milanese, che porta a casa un guadagno dell'1,91% suldopo aver oscillato tra un minimo di 18.627 punti e un massimo di 19.021 punti; sulla stessa linea, balzo del, che archivia la giornata a 20.788 puntiIn aumento, con variazioni simili, il(+1,83%), come il FTSE Italia Star (1,8%).A Piazza Affari risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,14 miliardi di euro, con un incremento di ben 242,5 milioni di euro, pari al 12,75% rispetto ai precedenti 1,9 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,91 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,32 miliardi di azioni.Su 219 titoli trattati in Borsa di Milano, 66 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 140. Invariate le rimanenti 13 azioni.Buona la performance a Milano dei comparti(+3,00%),(+2,49%) e(+2,33%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,94%.di Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 5,00%, seguita subito dopo da Intesa Sanpaolo, che ha recuperato il 4,08% a 2,013 euro e da Poste Italiane, che mostra un fortissimo incremento del 4,03%.Svettacon un importante progresso del 4,01%. A soffrire di più la giornata odierna è, che ha terminato le contrattazioni a -7,32% a causa delle dimissioni del direttore finanziario e i tagli di target price di due banche d’affari.del FTSE MidCap in primis spicca(+10,46%). Grazie all'aggiornamento del piano industriale al 2021 fornito dalla società, sono emersi gli ultimi risultati che hanno reso la giornata più che positiva: il primo dato stato che nell'anno in corso, infatti, il business ha superato aspettative e guidance. Inoltre, ad incrementare le aspettative, i vertici di Falck Renewables hanno rivisto l'intera politica dei dividendi introducendo un dividendo minimo.(+6,10%),(+5,41%) e(+4,84%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,94%.In apnea, che arretra del 2,17% mentre soffre, che evidenzia una perdita dell'1,70%.Preda dei venditori, che registra un decremento dell'1,46%.