Camera: approvato il decreto fiscale con 310 voti favorevoli

(Teleborsa) -al Senato lo scorso 29 novembre ed in data 13 dicembre. I voti favorevoli sono stati 310, i voti contrari 228, gli astenuti 4. La seduta proseguirà nel pomeriggio con l'esame degli ordini del giorno e con il voto finale sul provvedimento che si terrà in giornata, senza la pausa di 24 ore, grazie ad una deroga concordata dai capigruppo.rispetto dal Senato e, di conseguenza, rimane invariato nel suo contenuto. Tra i punti più salienti c'è l’emendamento omnibus contenente le nuove regole della rottamazione ter (con più rate e scadenze per pagare i debiti), la sanatoria per le irregolarità formali nella dichiarazione dei redditi, le ultime modifiche apportate in tema di pace fiscale e la conferma dell’avvio dell’obbligo di fattura elettronica in data 1° gennaio 2019.Confermate anche le parti cancellate dal condono, ovvero l’eliminazione della dichiarazione integrativa speciale e del saldo e stralcio delle cartelle per i contribuenti in difficoltà.