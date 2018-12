Eurolandia in calo, con Piazza Affari fanalino di coda

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato, sulla scia di Wall Street. Ad impensierire i percati concorrono le preoccupazioni di una frenata dell'economia globale.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,55%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,13%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,80%.Lieve peggioramento dello, che sale a +269 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,94%.piccola perdita per, che scambia con un -0,54%, tentenna, che cede lo 0,47%, e sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,88%.A Piazza Affari, ilè in calo (-0,72%) e si attesta su 18.911 punti in chiusura, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, ilha perso lo 0,72%, terminando la seduta a 20.741 punti. In ribasso il(-0,77%), come il FTSE Italia Star (-0,8%).Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,73 miliardi di euro, in calo di 414 milioni di euro, rispetto ai 2,14 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 1,16 miliardi di azioni, rispetto ai 0,91 miliardi precedenti.Tra i 218 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 68, mentre 134 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 16 azioni.A Piazza Affari non si salva alcun comparto. Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-2,23%),(-1,52%) e(-1,44%).di Milano, troviamo(+0,98%),(+0,93%),(+0,90%) e(+0,84%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,63%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,25%.Affonda, con un ribasso del 2,23%.Crolla, con una flessione del 2,22%.di Milano,(+11,08%),(+5,30%),(+1,27%) e(+1,19%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,53%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,49%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,36%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,89%.