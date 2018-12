Forte calo nei mercati europei, Milano inclusa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Partenza in rosso per le principali borse europee, che seguono la scia ribassista disegnata dai mercati asiatici , delusi dalla congiuntura cinese . Gli investitori aspettano nuovi segnali di distensione nellementre sullo sfondo resta lo spettro di un L'Italia nel frattempo tratta ad oltranza in sede europea sulla manovra, mentre si accendono i riflettori sulla Francia che rischia di sforare il 3,6% in termini di deficit-PIL , il prossimo anno.Sul mercato Forex, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,136. Attesi in mattinata gli indici PMI manifatturiero e servizi dei principali paesi europei e dell'intera Eurozona del mese di dicembre. L'agenda macro odierna prevede inoltre l'inflazione, gli ordinativi e il fatturato in Italia. Dagli Stati Uniti in arrivo le vendite al dettaglio e la produzione industriale.Lieve calo dell', che scende a 1.238,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,67%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +267 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,94%.scende dell'1%. Calo deciso per, che segna un -0,83%. Sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,78%., in flessione dello 0,92% sulScivolano sul listino milanese tutti i settori. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,47%),(-1,65%) e(-1,52%).di Piazza Affari, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,87%.avanza dello 0,87%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,56%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,90%.In apnea, che arretra del 2,05% dopo in dati sulle immatricolazioni . Tonfo di, che mostra una caduta del 2,01%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,41%),(+2,97%) e(+1,05%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,51%.