Azimut, si dimette il CEO e Direttore Generale Sergio Albarelli

(Teleborsa) -ha rassegnato le propriedalla carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Azimut Holding, con effetto alLo ha reso noto il Gruppo di risparmio gestito in un comunicato, specificando che tale decisione è avvenuta per scelta personale e in pieno accordo con gli organi sociali.A seguito delle dimissioni, il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione Gabriele Blei, conferendogli la carica di Amministratore, mentre laA Sergio Albarelli, Azimut corrisponderà una buonuscita di 933.000 euro.