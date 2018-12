Bastogi rivede scadenza linee chirografarie per 7,5 milioni

Bastogi

(Teleborsa) -ha ridefinito i termini di rimborso delle sue linee chirografarie, complessivamente pari a 7,5 milioni di euro, secondo un piano di ammortamento di 5 anni e un tasso fisso dell’1,5%.Lo fa sapere il Gruppo con una nota annunciando che è stata concordata con il sistema bancario una "generale ridefinizione a medio-lungo termine dei debiti a breve".Per quanto concerne invece la, Bastogi informa che è stato(55,6 milioni di euro, di cui 46 milioni di euro in linea capitale e circa 9,6 milioni di euro in conto interessi e commissioni).Secondo tale accordo, tra l’altro,, gli interessi scaduti sono stati consolidati su una linea infruttifera ed è stato ridefinito il tasso, abbassandone lo spread a 150 bps, in base al quale matureranno gli interessi per la sola esposizione in linea capitale del Banco BPM.Per i profili legali dell’operazione, Bastogi e Sintesi sono state assistite dallo Studio Lombardi Segni e Associati, con un team composto da Mara Fittipaldi e Pietro Paolo D’Ippolito.