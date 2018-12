Manovra, raggiunto l'accordo con Bruxelles

(Teleborsa) - Dopo mesi di trattative è statasulla legge di bilancio Un accordo che dovrebbe allontanare definitivamente lo spettro della procedura per debito.Secondo quanto si apprende, domani 19 Dicembre, il premier Giuseppe Conte riferirà al Senato, in mattinata.Fonti del Ministero dell'Economia fanno sapere che l'accordo per ora è "solo informale" e verrà ufficializzato solo domani dopo il via libera di Bruxelles."Al momento ci sono state solo comunicazioni verbali dei commissari Moscovici e Dombrovskis, ma non c'è ancora la comunicazione ufficiale da parte della Commissione Ue". Lo precisano fonti di Palazzo Chigi. "Allo stato vi è la ragionevole previsione che la proposta che sarà portata domani all'attenzione del Collegio della Commissione sarà positiva, utile a evitare l'infrazione. Ma occorre attendere che si completi la procedura per poter considerare definitivamente conclusa la negoziazione".