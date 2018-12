Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

indice americano

S&P-500

Nasdaq 100

utilities

telecomunicazioni

informatica

beni di consumo secondari

Nike

Procter & Gamble

Wal-Mart

McDonald's

Goldman Sachs

American Express

Visa

Apple

Netease

Broadcom

Texas Instruments

Ross Stores

Netflix

Amazon

Facebook

Celgene

(Teleborsa) -, in una sessione caratterizzata da ampie vendite sui timori di shutdown , cioè il blocco di tutti gli uffici federali causato dal mancato accordo sul bilancio dello Stato.Dal fronte macro notizie non troppo positive sono giunte dal PIL USA del 3° trimestre, rivisto al ribasso : l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata mercoledì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea l', che continua la seduta a 2.443,15 punti, in calo dello 0,98%. Depresso il(-2%), come l'S&P 100 (-1,2%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nel listino, i settori(-2,14%),(-1,68%) e(-1,45%) sono tra i più venduti.del Dow Jones,(+7,57%),(+1,12%),(+1,00%) e(+0,97%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,77%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,84%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,78%.Affonda, con un ribasso del 2,57%.(+4,52%),(+1,97%),(+1,41%) e(+1,19%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,70%.Crolla, con una flessione del 4,73%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,67%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,40%.