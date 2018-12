Tav, Toninelli: "Analisi costi-benefici non ancora completata"

(Teleborsa) - Dopo lesulla base di “fonti vicine al dossier” e la successiva, sul destino della Tav non è ancora stata fatta chiarezza.Secondo Bloomberg la discussa opera sarebbe uscitain quanto non economicamente sostenibile eda sempre contrario alla linea ferroviaria Torino-Lione, sarebbe in attesa dellaMa “di fronte alle indiscrezioni di stampa”precisando che “quando sarà effettivamente portata a termine e sarà stata condivisa con gli interlocutori interessati, sarà naturalmente pubblicata, in ossequio a quel principio diche abbiamo sempre osservato”.Sul tema è intervenuto anche“Noi come Lega rappresentiamo l’anima che vuole fare queste grandi opere” ha affermato Giorgetti aggiungendo che “nel contratto di governo avevamo raggiunto un accordo affinché fossero monitorate tramite un’analisi costi-benefici. Io tifo affinché l'opera vada avanti ma prenderemo atto dei risultati di questo tipo di analisi”.Se le indiscrezioni dovessero essere confermate,Se i costi amministrativi dovessero essere elevati il Governo, come nel caso del Terzo Valico, potrebbe decidere di portare avanti l’opera.