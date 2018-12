doBank, accordo per acquisizione Altamira AM

doBank

(Teleborsa) -ha sottoscritto con Altamira Asset Management, holding partecipata con quote paritetiche da società affiliate a fondi gestiti da Apollo Global Management LLC (Apollo), Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) e Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) - un accordo per l’acquisizione dell’85% di Altamira Asset Management (Altamira).qualora Banco Santander (Santander), detentore del residuo 15% del capitale di Altamira, esercitasse il diritto di co-vendita previsto da accordi preesistenti. doBank è stata selezionata da Altamira Asset Management a seguito di un processo competitivo.Acquisizione del 100% del capitale di Altamira valutata 412 milioni di euro in termini di Enterprise Value, oltre alla previsione di un earn-out di massimi 48 milioni legato allo sviluppo delle attività nei mercati internazionali.